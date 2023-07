Ipems: Pesquisa mostra avaliação das gestões de Riedel e Adriane

Pesquisa do Instituto Ipems, divulgada nesta quinta-feira, 27, mostra avaliação popular das gestões do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, PSDB, e da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, PP. O levantamento foi encomendado pelo Jornal Correio do Estado.

Segundo a pesquisa, 45,02% dos ouvidos aprovam a gestão de Eduardo Riedel, considerando boa ou ótima. Outros 43,05% consideram regular, mas aprovam. Para 7,62%, a gestão é ruim ou péssima e 4,31% consideram regular e desaprovam.

O instituto também avaliou a gestão da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e 26,55% disseram aprovar, considerando boa ou ótima. Outros 38,05% consideram regular e aprovam. Para 27,57%, a gestão é ruim ou péssima e 7,84% consideram regular e desaprovam.

Comparada com a pesquisa anterior, a avaliação de Adriane como boa ou ótima subiu de 23,63% para 26,55%. Já a avaliação negativa caiu de 30,43% para 27,57%.

O instituto ouviu 400 eleitores entre os dias 18 e 19 de julho. A margem de erro é de 4,9% para mais ou para menos e o intervalo de confiança de 95%.