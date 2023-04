Irga: Colheita de arroz no RS alcança 93%

Conforme levantamento elaborado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) nesta semana, foram colhidos até o momento 783.616 hectares, ou 93,29% do total semeado de 839.972 ha no Estado. As informações são baseadas nos dados fornecidos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) e tabulados pelo Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater).

A região da Campanha já está com 119.352 ha (97,39%) da área semeada de 122.548 ha. A Planície Costeira Externa registra 90.607 ha (96,47%) de 93.927 ha. A Planície Costeira Interna atingiu 116.148 ha (94,61%) de um total de 122.767 ha.

A Zona Sul aparece no levantamento com 129.325 ha (94%) de 137.583 ha semeados. A Fronteira Oeste tem 229.664 ha colhidos (91,46%) de 251.096 ha. A região Central está com 98.520 ha (87,92%) de 112.051 ha.

Como já foi divulgado nesta semana, a produção para essa safra, conforme estimativa do Irga, deve ser de aproximadamente 7,1 milhões de toneladas.