Irmã de estrela da NBA é condenada à prisão perpétua por homicídio nos EUA

A irmã do jogador de basquete Kawhi Leonard, astro da NBA, foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de uma idosa no banheiro de um cassino em Temecula, na Califórnia, nos Estados Unidos. O crime aconteceu em 2019 e, na sentença, não há possibilidade de liberdade condicional.

Kimesha Williams, irmã do ala do Los Angeles Clippers, foi acusada junto com Candace Townsell de seguir Afaf Assad, de 84 anos, até um banheiro no Pechanga Resort Casino em agosto daquele ano. A vítima teve o crânio quebrado e a bolsa roubada. Ela morreu dias após o incidente.

Ambas foram consideradas culpadas por assassinato em primeiro grau, além de roubo e abuso de idosos. Ainda em 2019, um parente de Kawhi Leonard confirmou à ESPN dos EUA que eles são irmãos.

Leonard é um dos principais jogadores da NBA, a liga profissional de basquete dos EUA. Ele foi campeão duas vezes e coleciona prêmios individuais ao longo dos mais de dez anos de carreira. Atualmente, o camisa 2 dos Clippers está fora de ação por uma lesão no joelho em meio aos playoffs da NBA.