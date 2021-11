Duas irmãs, de 30 e 26 anos, foram presas na noite dessa quinta-feira (18), após serem flagradas tentando embarcar em um ônibus na rodoviária de Campo Grande, com destino a São Paulo, com uma mala recheada de cocaína.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, uma equipe da Polícia Militar realizava rondas e abordagens no terminal rodoviário. Ao serem abordadas, as duas entraram em contradição nas respostas e, durante a inspeção das bagagens, os agentes notaram que as malas eram idênticas.

Foi realizada uma inspeção e, as acusadas, disseram que receberam as malas de um homem desconhecido em Ponta Porã e que deveriam entregar a uma outra pessoa em São Paulo, onde receberiam R$ 1 mil reais pelo transporte.

Uma delas disse que por fazer viagens constantes a São Paulo para fazer compras, foi abordada pelo homem. Com a ajuda de um cão farejador, a polícia encontrou escondido em um fundo falso nas duas malas a quantidade de 5,7 kg de cocaína. Elas foram presas e passarão pelos procedimentos legais.