Em Campo Grande, 24 postos de combustíveis foram vistoriados no por força tarefa, liderada pelo Procon e ficou constatado que 20% dos bicos (bombas) operavam de forma irregular. Entre os diversos problemas encontrados se referem a erro de vazão, iluminação deficiente e mau estado de conservação. Também foram encontrados vários outros problemas como publicidade enganosa em relação a aplicativos de app, conveniências vinculadas aos postos sem alvará de localização e funcionamento, postos com fachada de determinada bandeira (marca) comercializando combustíveis de outra bandeira o que induz o consumidor a erro, produtos vencidos expostos à venda ou sem informação em língua portuguesa.

No total, foram vistoriadas 46 bombas, de 24 postos de combustíveis. Deste total, 37 foram aprovados, e 12 reprovados. Isso significa que 20% das bombas operavam de forma irregular. Conforme a assessoria de Comunicação do Procon, ainda, houve caso casos, também de divergência de preços no pagamento à vista ou no crédito sem prévia informação e inobservância do que prevê norma da ANP no que diz respeito a precificação dos combustíveis comercializados.

O trabalho de fiscalização do Procon realizado na última Quinta-feira (26) e Sexta-feira (27), contou também com a participação de Sedhast, Agência Nacional de Petróleo – ANP, Inmetro e delegacias de Defesa do Consumidor e Deops.