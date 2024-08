Isaquias Queiroz dá arrancada espetacular no fim e garante a prata no C1 1000m em Paris

Uma demonstração impressionante de força física e mental deu a Isaquias Queiroz a medalha de prata no C1 1000m das Olimpíadas de Paris. Remada a remada na final da categoria, o baiano de Ubaitaba transformou a frustração no C2 500m no dia anterior em pódio nesta sexta-feira, com uma arrancada espetacular no últimos 250 metros para sair do quinto ao segundo lugar.





Martin Fuksa, da República Tcheca, levou o ouro com a melhor marca olímpica da categoria: 3m43s16 – o tempo do brasileiro foi de 3m44s33. Serghei Tarnovschi, da Moldávia, completou o pódio, em terceiro (3m44s68).

Com a medalha, Isaquias chegou ao quinto pódio olímpico na carreira e se igualou aos velejadores Robert Scheidt e Torben Grael em segundo entre os recordistas do Brasil – a ginasta Rebeca Andrade lidera o ranking, com seis medalhas.

– É uma sensação de alívio, muita felicidade. Não foi um ano fácil para mim. Essa medalha, para mim, é como se eu tivesse sido campeão olímpico. É um peso que tiro das minhas costas. Muita gente não acreditou em mim, pelos meus resultados nesse ano. Eu estava bem atrás. Lembrei que o Sebastian (filho) pediu o ouro.



O ouro não deu, mas fico feliz de subir no pódio e entregar essa medalha para ele, que faz aniversário em agosto, e para toda a minha família. Chegar aqui e ser prata, ser porta-bandeira do Brasil, representar minha Bahia, meu Brasil, obrigado por todo mundo que acreditou em mim. Eu saí de uma modalidade pequena, e hoje o Brasil inteiro sabe do tamanho da canoagem – disse o canoísta ao repórter Pedro Bassan, da TV Globo, logo depois da prova.



Isaquias contou também com a torcida da família em Paris. A esposa Laina Guimarães e os filhos Sebastian, de 6 anos, e Luigi, de 1 ano, marcaram presença nas arquibancadas da raia olímpica desde o início das disputas da canoagem de velocidade.

Sebastian faz 7 anos em 25 de agosto, enquanto Luigi completou 1 ano no início da semana. Presenteá-los com uma medalha, como revelou na entrevista na zona mista, era uma das motivações de Isaquias. Um abraço dos filhos e da esposa depois da semifinal serviu como combustível extra para ele sair de uma situação difícil na final para conquistar a prata.