As taxas de isolamento se mantiveram no mesmo nível na terça-feira (21), ou seja, o número de pessoas que permaneceram em isolamento social foi de apenas 37,9%. Isso significa que o restante da população manteve a rotina de dias normais podendo a qualquer momento ter contato com o vírus que circula de maneira mais agressiva no Estado nos últimos dias.

Em 24 horas houve um aumento de 8,6% no número de casos confirmados. Dados oficiais da SES apontam1.503 novos testes positivos para a Covid-19. Nesta quarta-feira (22) nove famílias perderam seus entes queridos para a doença. De maneira macro, são 18.889 infectados desde o início da pandemia, dos quais 257 foram a óbito.

Os números preocupam as autoridades, uma vez que na medida em que cresce o número de infectados, as taxas de isolamento social seguem muito aquém do índice de 60% recomendado pela SES para reduzir a curva de contágio do vírus. As taxas de mobilidade social nos municípios vão de 31,6% em Rio Verde de Mato Grosso a 62,5% em Japorã. Confira aqui a lista completa.