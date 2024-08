Explosão de isqueiro causa incêndio e destrói imóvel no Bairro Modelo 2, em Bataguassu. O incêndio começou após a explosão de um isqueiro que estava em cima da cama desencadeando o fogo que consumiu totalmente a casa. Os Bombeiros foram acionados por pessoas que passavam nas proximidades do domicílio e controlaram o fogo que consumiu apenas a cama do morador da quitinete. O morador não se encontrava no momento do incidente.