Conselho de Segurança de Israel votou na quinta-feira (20) um cessar-fogo contra o grupo terrorista Hamas, na Faixa de Gaza. O acordo teria sido “costurado” com uma delegação diplomática do Egito. País este apontado pela ONU como mediador do conflito. De acordo com a imprensa israelense o fim dos bombardeios depende de uma paralização por parte do Hamas, do disparo de foguetes contra o país. Caso eles continuem, o acordo será cancelado. Segundo o Haaretz, representantes israelenses e do Hamas confirmaram que o acordo entrará em vigor a partir das 2h de sexta (20h desta quinta, no horário de Brasília).