IST faz mais de 800 exames em dois dias e repete ação de testagem neste final de semana

Em apenas um final de semana realizando testagem na praça Ary Coelho durante a campanha julho amarelo, que tem como objetivo o diagnóstico de Hepatites, e mais de 800 exames realizados, neste sábado (15) e domingo (16) a equipe do serviço de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) estará novamente no local oferecendo os testes rápidos para a população.

No último final de semana foram examinadas 212 pessoas, realizando, em cada uma, quatro testes rápidos para o diagnóstico de HIV, Sífilis e Hepatites B e C. Do total de testes realizados, 11 pessoas tiveram o diagnóstico positivo para Sífilis e 3 para Hepatite C, todas foram orientadas e encaminhadas para tratamento.

“Realizamos ações itinerantes todos os finais de semana, e neste mês elas estarão concentradas na praça Ary Coelho, levando em consideração o fluxo de pessoas circulando pelo local”, explica a gerente técnica de Hepatites do IST, Eliane Maria da Silva.

Ela ainda lembra que o teste está disponível em todas as unidades de saúde durante a semana, e, assim, aquelas pessoas que não puderem ir até a praça no sábado ou domingo, mas quiserem se testar, podem procurar a unidade mais perto de sua casa.

A equipe inicia a testagem às 8h e disponibiliza por dia, testes suficientes para 150 pessoas.

Hepatites

Há em circulação no país cinco tipos de hepatites virais, contudo, em Campo Grande, os registros mais comuns são os vírus B e C, que podem ser transmitidos por vias sexuais, ou, no caso da hepatite B, através de lesões provocadas por materiais perfurocortantes que estão infectados.

Porta de entrada também para o tipo E, a hepatite B pode ser prevenível através da vacina, que é disponibilizada pela rede pública de saúde. Outra ferramenta eficaz para evitar a doença, que só apresenta sintomas na fase avançada, é a esterilização de materiais e uso de preservativos.

Em geral, para realizar a testagem para Hepatite C, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter 40 anos ou mais, porém, durante o mês de julho, o exame será disponibilizado para toda a população. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a meta até o ano de 2037 é reduzir em 90% os novos casos de hepatites virais no mundo.