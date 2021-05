Em ato com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o governo do Paraguai ratificou na segunda-feira (17) o compromisso de construção da ponte internacional sobre o Rio Paraguai, entre Porto Murtinho e Carmelo Peralta, acesso vital para a consolidação da Rota Bioceânica Brasil-Chile. O diretor-presidente da Itaipu Binacional paraguaia Manuel Maria Cáceres Cardozo anunciou a licitação do empreendimento para o dia 1º de julho.

“É um dia histórico para Mato Grosso do Sul e para o Paraguai, quando estamos selando um compromisso que foi momentaneamente adiado, mas que agora tem seu cronograma retomado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja. “Essa ponte proporciona mais do que a integração física, mas a abertura de uma nova rota de circulação de mercadorias e riquezas, além de fomentar o turismo e estreitar nossas relações culturais”, acrescentou.

Abraço dos dois países

O diretor-presidente da Itaipu binacional, Manuel Maria Cáceres Cardozo, declarou que o governo paraguaio veio à fronteira para concretizar o acordo com o Brasil, que está construindo outra ponte sobre o Rio Paraná, em Foz do Iguaçu (PR), e assim materializando o processo de edificação da travessia sobre o Rio Paraguai. “Estamos aqui para reafirmar o compromisso do Paraguai, a ponte abraça os dois países e seremos o centro da integração”, disse.

Presente ao evento, o engenheiro responsável pela obra, Panfilo Benites, informou que o projeto executivo já foi concluído. A ponte terá extensão de 1.300 metros, com um vão de 360 metros sobre o rio uma altura de 22 metro.

Calculada para suportar grande tráfego de caminhões bitrens, a estrutura terá pista dupla e acesso para pedestres. Concluído o processo licitatório, até o fim do ano, a obra será iniciada na sequência, com duração de 33 meses, ao custo de US$ 84 milhões.

Ponte já é realidade

Para o secretário da Semagro (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, a licitação da ponte internacional traz tranquilidade ao mercado, em especial aos empreendedores que pretendem investir em Porto Murtinho.

O secretário estadual de Governo e Gestão Estratégica, Sérgio Murilo, também acompanhou o governador no ato fronteiriço e manifestou sua alegria em testemunhar um momento de grandeza para Mato Grosso do Sul, resultado da visão e do entendimento de Reinaldo Azambuja ao promover a integração dos povos com o Paraguai e abertura de um novo corredor para as exportações do Estado. “Essa região vai se tornar um novo eldorado”, disse.

O compromisso ratificado pelo Paraguai, segundo o deputado Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, é o maior acontecimento dos últimos 50 anos. “Já podemos dizer que a ponte é uma realidade para nós, estamos vivenciando hoje um dia realmente histórico, fruto de um grande projeto do governador Reinaldo Azambuja de promover o desenvolvimento nas fronteiras e tornar nosso Estado mais competitivo”, afirmou.