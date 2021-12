O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) notificou na segunda-feira (20) a empresa Itapemirim Transportes Aéreos e pede esclarecimentos em 24 horas. Em virtude da paralização de suas atividades. E prazo de 5 dias para esclarecer as demais informações sobre a descontinuidade do trabalho. O Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) quer saber, inicialmente, como a empresa vai acomodar os passageiros em outros voos, bem como a assistência que dará àqueles consumidores que estão em aeroportos aguardando os possíveis voos.

Além dos efeitos na esfera administrativa. O DPDC exigiu um plano de atendimento para os passageiros que foram lesados e questionou a razão da paralisação de todos os sistemas de atendimento ao consumidor, seja pelas plataformas eletrônicas, telefones ou atendimento presencial. A Senacon atua para que a Itapemirim repare os danos gerados aos consumidores. Caso isso não aconteça, a Secretaria não descarta a possibilidade de aplicar sanção administrativa com base no Código de Defesa do Consumidor.