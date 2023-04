ITAPORÃ: Alunos da Rede Municipal de ensino ganham novos uniformes

Em Itaporã, os alunos da Rede Municipal de Ensino de Itaporã receberam na segunda feira (24), os novos uniformes, com cores padrões da administração 2021/2024.

O inicio da distribuição foi pela manhã na Escola Sonia Teixeira Paiva e além do prefeito Marcos Pacco e a gerente de educação Denise Pacco, estiveram presentes o diretor Ademir Boni e funcionários da escola, o presidente da câmara de vereadores Padeirinho os vereadores Adriano Martins, Agnaldo Manso, Gladstone, Regiane Pecine e Manoel da Saúde.

A exemplo do ano passado (2022) foram distribuídos algo em torno de 1800 jogos de camisetas e shorts, para os alunos da educação infantil, ensino fundamental, e também para os alunos dos centros de educação infantil Maria Rodrigues Dias e Milton Menani. No final da entrega, o Prefeito Marcos Pacco destacou a importância do uniforme para a identificação do aluno, que também objetiva unificar e padronizar todas as crianças sem distinção.