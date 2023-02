Com objetivo de fomentar a geração de renda para as famílias, a Gerencia de Assistência Social de Itaporã através do CRAS, está oferecendo cursos profissionalizantes gratuitamente.

Segundo Tânia Mara Carlos Custódio, gerente da pasta, no momento estão sendo realizadas oficinas de manicure, cabeleireiro e pintura em tecido. As oficinas já iniciaram, mais ainda há vagas.

Tânia lembra que também estão abertas as Inscrições para a oficina designer de sobrancelha, é só procurar CRAS. “O ano de 2023 terá uma vasta gama de cursos que objetivam o acolhimento e fortalecimento das famílias, com a finalidade, de oferecer fontes de rendas para que elas evoluam conquistando total independência. “Disse Tânia”.