A Prefeitura Municipal de Itaporã, através do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social realizou na última quarta-feira (18), uma grande reunião com os beneficiários do programa Auxilio Brasil. O evento aconteceu no salão da Assistência Social.

Periodicamente reunião desta natureza acontece sendo indispensável à presença de todos os beneficiários, pois, onde a não participação pode acarretar em bloqueio do benefício. Desta feita, as centenas de mães presentes ao recinto do CRAS, assistiram a uma palestra sobre conscientização contra o Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A Campanha visa a conscientização sobre as principais violações de direitos contra crianças e adolescentes que são a exploração econômica (trabalho infantil), negligência, o abandono, e as violências físicas, sexual psicológica, institucional. A Palestra faz parte da Campanha Faça Bonito 2022 que conta com a com a efetiva participação de um trabalho em REDE: Assistência Social, Educação e Saúde e a empresa “CIRANDAS”, CRAS E CREAS, em conjunto com os agentes de saúde protagonistas da porta de entrada das famílias e os conselhos de diretos: CMDCA, Conselho tutelar e Conselho da saúde construíram todo o processo.