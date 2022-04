Dando sequência na agenda com o governo do estado, o prefeito Marcos Pacco e o gerente de saúde Dogmar Petek receberam do governador Reinaldo Azambuja na terça-feira (19), uma ambulância nova para atender o Hospital Municipal de Itaporã.

O evento foi realizado na Governadoria com a presença do governador Reinaldo Azambuja, que entregou nas mãos do prefeito Marcos Pacco as chaves do veículo 0km.

O prefeito destacou que esta ambulância UTI será de sua importância para o munícipio haja vista que o Hospital de Itaporã é uma unidade de baixa e media complexidade e tem situações que é necessário fazer transporte para Dourados, e por conta dessa demanda vai ajudar bastante a proporcionar qualidade no atendimento aos pacientes.

Marcos Pacco enfatizou que o governo de Reinaldo Azambuja, sem sombras de dúvidas foi o que mais fez por Itaporã. “Isso é o retrato de um governo municipalista atento aos anseios da população, fortalecendo as estruturas e estabelecendo forte parceria com as 79 cidades do estado”. Disse Pacco.

O gerente de saúde Dogmar Petek, disse que esta ambulância vai de forma significativa dar um grande suporte para o Hospital Municipal, sobretudo, em situações de maior gravidade quando se necessita deslocar o paciente para um centro melhor de saúde.

No ato da entrega da ambulância estiveram presentes, o governador Reinaldo Azambuja, o prefeito Marcos Pacco o ex secretario de saúde Geraldo Resende, o gerente municipal de saúde Dogmar Petek e o chefe de gabinete Nilson Pedroso.