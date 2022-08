Com o aumento da procura por vagas, a prefeitura de Itaporã está realizando mais uma obra de ampliação na Escola Maria Timira dos Santos Borba na Vila Pedra Bonita. Segundo Rilvanda Souza diretora da escola, estão sendo construídas mais 3 salas de aula, uma sala para abrigar uma biblioteca, uma sala para coordenação, uma sala pra professores e um banheiro masculino.

Hoje a escola comporta 180 alunos, porém, há uma longa fila de espera já pra o próximo ano letivo. Rilvanda explica que não há uma sala de aula com menos 28 alunos, fato que já sinaliza o eminente crescimento da demanda.

No final de 2020 o prefeito Marcos Pacco oficializou com prioridade absoluta a reabertura atendendo a população daquele bairro que vinha sofrendo com a escola fechada.

O prédio que antes encontrava abandonado, foi totalmente reconstruído e entregue dentro dos padrões exigidos para uma educação de qualidade. A partir de 2021 o estado deixou de oferecer vagas para as séries iniciais, ficando o município incumbido de oferecer essa educação.

Desta forma Itaporã se atentou para dar total condições para que a REME pudesse atender a demanda acolhendo as séries iniciais do ensino fundamental, começando pelo 1° ano e assim gradativamente até o 5º ano. Agora sendo ampliada a Maria Timira atenderá com eficiência os bairros Pedra Bonita, Copacabana, Ipanema e adjacências.