ITAPORÃ: Feira gastronômica e cultural será nos dias 6 e 7 de julho no pátio do ginásio de esportes.

Nos dias 06 e 07 de Julho a Feira Gastronômica e Cultural volta a todo vapor e desta feita no Pátio do Ginásio Municipal de Esportes a partir das 20h00 horas.

Muito esperada pela população, o evento que entrou no calendário cultural do município, com o apoio do governo do estado e com grandes atrações para toda a família. Nesta edição o público terá atrações como: Banda Nexa, Grupo Sambêa, Grupo Bom de Baile, DJ Santiago e João Haroldo e Betinho.

Confira a Programação

Sábado (06/07)

08h00h – Abertura Encontro de veículos Antigos

Das 16h00 às 00h30 DJ e banda Nexa

Das 00h30 às 03h00 Bailão Grupo Bom d´Baile

Domingo

Durante toda manhã, encontro de veículos e sorteio de Brindes.

Das 15h às 00h30 Matinê, Grupo Sambêa e Show com João Aroldo e Betinho.

A além dos atrativos culturais e gastronômicos, a feira oferece a oportunidade de lazer e entretenimento com a família, reafirmando a importância deste grande evento cultural.

O prefeito Marcos Pacco convida toda a população para prestigiar esta primeira edição realizada no pátio do ginásio, e aproveita para agradecer o governador Eduardo Riedel que através da Secretaria de Cultura cedeu os shows culturais.