ITAPORÃ: Grande público prestigiou a Marcha Para Jesus no municipio

A Marcha Para Jesus realizado no sábado (23) no Calçadão da Avenida São Jose em Itaporã, foi amplamente prestigiada pela população com a presença de um grande público que tomou as dependências do Calçadão.

O evento foi realizado pelo COPAI- Conselho de Pastores de Itaporã em parceria com a prefeitura de Itaporã, governo do estado e Consepams – Conselho de Pastores do MS . Todas as igrejas evangélicas estivem devidamente representadas no palco do Calçadão.

O Pastor Max Fernandes presidente do COPAI, avaliou como positivo o evento, reiterando que esta foi a primeira edição da marcha na cidade atraindo cristãos não somente evangélicos, mas de toda denominação que professa a fé em Jesus Cristo. Na abertura diversos pastores evangélicos, vereadores, autoridades locais se fizeram presentes. Nilson Pedroso chefe de gabinete da prefeitura fez uso da palavra representando o prefeito Marcos Pacco e destacou a maravilha que foi o evento, dizendo da satisfação do executivo municipal em estar junto nesta Marcha Para Jesus.

Falando à imprensa, Nilson disse que a Marcha Para Jesus não pode ficar só nesta edição, e que o executivo de Itaporã vai apoiar amplamente este que é um evento abençoado, para família, que transmite paz, conforto para alma e esperança de um mundo melhor. Após a abertura com a presença de pastores e louvores, foi a vez do show com o renomado cantor gospel Gabriel Guedes, reconhecido nacionalmente.

O tema desta marcha foi a conscientização para o combate da Pedofilia Infantil.

Uma grande estrutura de palco e som deu um imenso brilho ao show que teve inicio às 20h00 horas. O, Pr.Max Fernandes agradeceu a presença do público, a todos os colaboradores, às igrejas evangélicas e o efetivo apoio da o governo do estado da prefeitura de Itaporã e Consepams.

“Como dissemos anteriormente, independente de religião, este é o momento para voltarmos nossa atenção aos temas dos problemas que afligem nossa sociedade, e, sobretudo, um momento para louvar e adorar o nome do Nosso Senhor Jesus Cristo”. Finaliza o Pastor Max.