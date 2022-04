Na manhã de segunda feira (18), o prefeito esteve no pátio do Cepaer, Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, com o governador Reinaldo Azambuja, na entrega de 363 equipamentos que beneficiarão os 79 municípios do Estado de MS.

Os recursos são da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional (R$ 19,4 milhões), conquistados por meio de emendas parlamentares de 2017 e 2019, acrescidos de contrapartida estadual, mediante convênios celebrados entre a Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (R$ 11,9 milhões).

O prefeito Marcos Pacco declarou que “o caminhão e o trator serão de grande importância e chegam em uma boa hora para atender o setor rural de Itaporã, que exige uma grande demanda de serviços”. O prefeito destacou o grande trabalho do governador Reinaldo Azambuja, da ministra Tereza Cristiana e dos parlamentares que representam o estado.

Ao receber as chaves das mãos do governador, Pacco agradeceu a parceria, reiterando que Reinaldo Azambuja indiscutivelmente é um grande municipalista, e prova disso são as inúmeras obras e ações que estão presentes nos 79 municípios do estado. Vale lembrar que em sete anos de gestão (2015-2021), Reinaldo Azambuja entregou 1,4 mil máquinas, caminhões e implementos agrícolas para todo o Estado, adquiridos com recursos estaduais e federais – da Agraer, do Mapa e de bancada.