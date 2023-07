ITAPORÃ: Obras de reforma no Hospital Municipal seguem em execução

Em nota o prefeito Marcos Pacco se diz ansioso para ver a obra concluída, comemorando a parceria com o governo federal, em um momento que o município vem enxugando despesas para se posicionar em condições de gerir a contrapartida.

Dividida em quatro etapas de execução, seguem firme as obras de reforma no hospital municipal de Itaporã. Em avançado estagio, a primeira etapa já da sinais do grande trabalho que vem pela frente.

Com recursos na ordem de R$1.0 milhão de reais oriundos de emenda parlamentar do deputado federal Geraldo Resende, somado à contra partida do município, o Hospital Municipal de Itaporã está recebendo uma ampla reforma em toda sua estrutura.

Com uma grande demanda de atendimentos ambulatoriais somando mais de 37 mil consultas, 293 cirurgias e 783 internações anuais, o hospital vinha carecendo de uma reforma devido aos problemas apresentados em sua estrutura como: Infiltrações, vazamentos, goteiras, portas quebradas, janelas enferrujadas e quebradas, entre outras avarias encontradas em suas dependências.

Em nota o prefeito Marcos Pacco se diz ansioso para ver a obra concluída, comemorando a parceria com o governo federal, em um momento que o município vem enxugando despesas para se posicionar em condições de gerir a contrapartida. “Esta obra é muito aguardada e trará qualidade dos serviços prestados aos usuários da saúde conforme a demanda apresentada, como também para a equipe de servidores que atuam no setor”. Finalizou Pacco.