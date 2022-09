O DETRAN-MS e a prefeitura de Itaporã através da Gerência de Educação, fizeram uma parceria na realização de atividades alusivas á Semana nacional de Transito.

A parceria consiste em receber nas escolas a equipe do DETRAN proferindo palestras educativas sobre uso dos equipamentos de retenção (bebê conforto, cadeirinha e assento de elevação). O evento já foi realizado no CMEI Milton Menani, onde os agentes de fiscalização de transito de Itaporã Borges e Oldimar estiveram representando o órgão e levando as orientações para as crianças, professores e monitores do maternal dois.

A semana nacional do Transito tem como objetivo uma mega reflexão sobre o transito. Denise Pacco gerente de Educação do município disse que a gerência está com total respaldo do executivo municipal está apoiando a ideia de realizar estas atividades na comunidade escolar, com atividades que englobaram desde a criança da educação Infantil até o adulto.

A semana Nacional do transito acontece de 18 a 25 de setembro em todo País, e todos os envolvidos nesta iniciativa ressaltam a importância deste trabalho, uma vez que a maior parte de acidente em rodovias e em centros urbanos acontecem por imprudência ou desconhecimentos das normas de transito.