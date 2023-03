A prefeitura de Itaporã através da Gerencia de Educação, fez a entrega de material pedagógico ampliado para os alunos com baixa visão matriculados na Rede municipal de Ensino.

O material pedagógico ampliado está adequado para o aluno com baixa visão, e que necessitam de recursos específicos para o desempenho de seu processo educativo.

Denise Pacco gerente de educação disse que na rede municipal tem 04 alunos com baixa visão e sendo assim o setor de Educação Especial vem providenciando o suporte necessário à esses alunos com material de apoio e também Profissional de Apoio individualizado.

Os alunos com deficiência visual têm direito de frequentar as salas de recursos multifuncionais no contra turno da sala de aula regular.

As atividades do atendimento educacional especializado, neste caso, facilitariam o planejamento pedagógico destes alunos nas diferentes etapas e modalidades de ensino, introduzindo o uso do material adaptado às suas necessidades, como por exemplo: material pedagógico com textos ampliados.