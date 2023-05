ITAPORÃ: Saúde fica em 3º lugar no Estado no desempenho de Atenção Primária

Com 100% de cobertura da atenção primária, o município de Itaporã ficou entre os 03 melhores municípios dentro do estado de Mato grosso do Sul nos resultados de desempenho de saúde na atenção primária. A capacitação dos profissionais, a informatização e a busca por eficiência na gestão são pontos fizeram o município alcançar esse resultado.

O prefeito Marcos Pacco destacou a conquista do terceiro lugar para o município. “É com imenso orgulho que anunciamos que nosso município alcançou novamente o 3º lugar no estado nos indicadores do Previne Brasil. Esse é um grande feito e motivo de celebração para toda a comunidade.” Disse o prefeito.

O Gerente Dogmar Petek afirmou que essa conquista reflete o empenho e comprometimento de todos os profissionais da saúde e gestores. “Estamos colhendo frutos de um trabalho conjunto, pautado na busca constante pela excelência nos serviços de saúde e no cuidado com a nossa comunidade. Alcançar esses indicadores de saúde é de extrema importância para o desenvolvimento de Itaporã.” Afirmou Petek.

Destacamos ainda que com esse resultado, fica claro que a saúde de Itaporã vem garantindo o acesso aos serviços de saúde de qualidade, promovendo a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para todos os nossos munícipes. Tais resultados positivos refletem diretamente na qualidade de vida da nossa população. Desta feita a atenção primária do município vem proporcionando um atendimento mais ágil e eficiente, reduzindo as filas de espera, promovendo a saúde preventiva e cuidando de forma integral de cada indivíduo.

A coordenadora da atenção Primária, Aline Oviedo, destaca que é fundamental alcançar esses indicadores não apenas como uma meta a ser atingida, mas um compromisso com a saúde e bem-estar de cada cidadão de Itaporã. “Estamos construindo um futuro melhor, investindo na prevenção, na promoção da saúde e no cuidado contínuo.” Disse Aline.

Em nota o secretário de saúde Dogmar afirma que vai continuar evoluindo e buscar resultados ainda mais positivos. “Não podemos nos acomodar, devemos manter o mesmo empenho e dedicação para continuar avançando. Buscaremos ainda mais melhorias, novas estratégias e parcerias, visando sempre elevar a qualidade dos nossos serviços e elevar ainda mais o patamar de excelência na saúde.” Finalizou o gerente.

Os agradecimentos se estende a todos os profissionais da saúde pelo comprometimento e envolvimento nessa conquista. Juntos, todos seguem trilhando um caminho de sucesso, oferecendo uma saúde cada vez mais humanizada, acessível e eficiente para todos. O objetivo é simples, todos comprometidos com a saúde e bem-estar de Itaporã.

Vale lembrar que o município de Itaporã se destaca no desempenho da saúde, sendo um dos poucos municípios da região da Grande Dourados que mantém 100% um Hospital Municipal de baixa e média complexidade ativo com recursos próprios.