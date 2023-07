ITAPORÃ: Vice governador Barbosinha e autoridades entregam revitalização da Escola Edson Bezerra

Uma solenidade coma a presença do vice governador Barbosinha, dos deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende, e do prefeito Marcos Pacco, marcou na manhã desta sexta-feira (30), a entrega da reforma da Escola Estadual Edson Bezerra localizada na Cohab.

Com investimentos de R$ 3,3 milhões, a Escola foi totalmente remodelada e ampliada para atender uma clientela de 400 alunos. Tendo como diretora Elaine Cleia Leite Marsura e como diretora-adjunta Viviani Rodelini Mendonça, a escola atende turmas que vão desde o 6º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio.

A escola ganhou serviços de reforma geral e ampliação com acessibilidade, contemplando adequação da edificação às normas de proteção contra incêndio e pânico, proteção contra descargas atmosféricas e vigilância sanitária.

Também foram feitos serviços de substituição de cobertura, impermeabilização, instalações elétricas, instalações hidrossanitárias e águas pluviais, revestimentos de pisos, paredes e forros, esquadrias, pintura geral interna e externa, reforma dos banheiros e cozinha, adequação de calçadas internas e externas, reforma da quadra e demais adequações necessárias ao atendimento da comunidade discente.

Do montante dos R$ 3,3 milhões, foram investidos R$ 405 mil em equipamentos, sendo: freezer, refrigerador, bebedouro, aparelhos de ar-condicionado, armários, mesas, gaveteiro, mesas de refeitório, conjuntos escolares, conjunto de professores, microcomputadores, tablets, Chomebooks, dentre outros.

No ato de inauguração fizeram uso da palavra a diretora da escola Elaine Marsura externando agradecimentos ao governo do estado e aos deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende pelo empenho no encaminhamento para as melhorias da escola, o presidente da câmara de vereadores Manoel da Saúde, os deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende, o secretário estadual de educação Hélio Daher, o prefeito Marcos Pacco e fechando as falas o vice governador Barbosinha.

O prefeito Marcos Pacco agradeceu ao governador Eduardo Riedel, estendendo os agradecimentos aos deputados Zé Teixeira e Geraldo Resende, sem deixar de exaltar a atenção do governo do estado desde a administração de Reinaldo Azambuja até o momento, onde Itaporã jamais foi esquecido e sempre está sendo contemplado com obras e ações de suma importância para a população. Também se fizeram presentes ao evento o vice prefeito Roberto Marsura, o chefe de gabinete Nilson Pedroso representando os gerentes municipais, os vereadores: Adriano Martins, Agnaldo Manso, Lindomar de Freitas, Gladstone Rafael, Padeirinho.