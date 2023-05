IVINHEMA: Construção da Vila do Idoso está em ritmo acelerado

O conjunto de casas está sendo construída entre os bairros Piravevê e Itapoã, em frente à Igreja católica Nossa Senhora Aparecida. Victor Hugo, Secretário de Habitação do município de Ivinhema disse que este é um sonho que está saindo do papel. É preciso que pensemos sempre naqueles que fizeram tanto pelo desenvolvimento de nossa cidade, mas não conseguiram conquistar a casa própria e, hoje, já no avançar da idade, ainda são obrigados a pagar aluguel ou viver em situação ainda mais precária.

A Vila do Idoso de Ivinhema está sendo construída em ritmo acelerado e em breve deverá abrigar dezenas de pessoas que terão suas vidas transformadas. As unidades habitacionais estão em fase de construção do telhado e tomou um formato que agrada a todos que observam a obra.

O secretário afirmou que a Vila do Idoso é umas das metas da administração do Prefeito Juliano Ferro. Mais casas, mais moradias, isso significa qualidade de vida para os residentes da vila. Os investimentos devem ultrapassar os R$1.800.000,00 (Um milhão e Oitocentos Mil Reais. Vale ressaltar que que a construção da Vila do Idoso é graças a um convenio entre prefeitura de Ivinhema e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul através da AGEHAB (Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul).