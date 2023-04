IVINHEMA: O município foi beneficiado com implementos agrícola

O Município de Ivinhema recebeu na tarde da última sexta-feira 31 de março de 2023, uma concha de hidráulico traseiro e uma plantadeira de grãos com adubadora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc).

A concha de hidráulico traseiro, será entregue para Associação da Gleba Itapoã e a plantadeira de grãos com adubadora, será entregue para Associação da Gleba Azul e Gleba Ouro Verde.

A entrega destes implementos visa fortalecer a produção da agricultura familiar no município de Ivinhema.

O Superintendente Humberto de Mello Pereira, disse que este é um dos propósitos da Secretaria, que por meio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) e a recém-criada secretaria executiva e Agricultura Familiar e Povos Originários visa facilitar a vida destes agricultores e o acesso a recursos para melhorar as atividades.

O Secretário de Agricultura Municipal de Ivinhema Leandro Boeing, falou da importância do fortalecimento deste setor que é responsável por boa parte dos alimentos produzidos em Ivinhema. Nossa cidade é composta de grande quantidade produtores pertencentes a agricultura familiar, e dar condições melhores para eles produzirem é fundamental.

O evento de entrega dos implementos ocorreu na sede da secretaria de agricultura, e contou com a presença da vice prefeita Ângela Casarotti Cardoso que falou da importância desta conquista, a câmara de vereadores estava representada pelos vereadores Zé Picareta, Denir Martins, Ivonete Mendonça Borba e vereador Marcio Alves que ao se pronunciar agradeceu o estado e especialmente ao Deputado Vander Loubet, que fez a indicação dos implementos. Ao se pronunciar o assessor do Deputado Federal Vander Gel Faccina, se colou a inteira disposição de toda comunidade Ivinhemense.

Participaram também do ato de entrega representantes do CMDR, presidentes de associações, agraer local e regional, secretários municipais e lideranças do município de Ivinhema.

O Prefeito de Ivinhema Juliano Ferro agradeceu o governo do estado e o Deputado Federal Vander Loubet por fazer o seu papel que é fundamental para o avanço e crescimento no campo. Hoje tivemos a oportunidade de entregar para os nossos produtores estes dois equipamentos através do estado e em breve outras entregas acontecerão, disse Juliano Ferro.