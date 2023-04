IVINHEMA: Prefeito está em Brasília com caravana e já conseguem primeiro apoio Federal

O Prefeito de Ivinhema Juliano Ferro está na capital Brasileira em busca de apoio através de recursos para melhorar os atendimentos e no setor da saúde do município. Juliano Ferro está acompanhado dos Vereadores Bira, Claudião do Raio X, Mary Cordeiro, Denir Martins, Ivonete Mendonça Borba, Vice-Prefeita Ângela Casarotti Cardoso, Secretária de Saúde Francielli Fascincani, Secretário de Habitação Victor Hugo e Chefe de Gabinete José Wilson.

A primeira visita foi no gabinete do Deputado Federal Vander Loubet, que já sinalizou o deferimento do pedido de R$1.000.000,00 (Um Milhão de Reais), para o custeio da saúde pública do município de Ivinhema. Vander Loubet enalteceu a iniciativa do prefeito e de toda caravana pela busca e luta para que a população tenha uma saúde de qualidade.

Para o Prefeito Juliano Ferro, a hora e agora, de buscar investimentos, nosso Hospital passa por necessidades de Investimentos, quem ganha com isso somos todos nós Ivinhemenses e pessoas de outros municípios que procuram por atendimentos no Hospital Municipal de Ivinhema. Estamos todos unidos, executivo municipal e legislativo na busca de apoio. Tivemos o primeiro sim com o deputado Vander. Iremos em todos gabinetes de deputados e senadores.

No Passado o Município de Ivinhema teve quatro unidades hospitalar de atendimento e internações, sendo, sendo Hospital Municipal, Santa Maria, Arildo Loper e Maternidade Perpetuo Socorro do Dr. Diogo, para suprir a necessidade da população Ivinhemense. Hoje temos apenas o H.M.I, que faz internações diárias, estamos com muita demanda precisamos de apoio disse o prefeito Juliano Ferro.