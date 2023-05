IVINHEMA: Prefeito se reuniu com Governado Eduardo Riedel

O Prefeito de Ivinhema Juliano Ferro e a Secretária de Saúde Francielli Fascincani reuniram-se hoje, terça-feira, 09 de maio de 2023, com o Governador Eduardo Riedel.

Na pauta da reunião foram apresentadas as demandas de saúde e as dificuldades enfrentadas pela administração ao governador do Estado de Mato Grosso do Sul.

A demanda de atendimentos da saúde pública do município chegaram em dimensões fora da capacidade de recursos que o município tem para investir em saúde, por isso, esta luta por investimentos, para que não falte atendimento d qualidade a população.

A proposta apresentada pelo prefeito de Ivinhema ao governador é para que o estado reconheça a necessidade do município, tendo em vista que o município de Ivinhema esta centralizado e atende demanda de outros municípios.

As autoridades Ivinhemenses deixaram o gabinete do governador bastante otimista. Eduardo Riedel se comprometeu em analisar a melhor forma para atender o município de Ivinhema.