IVINHEMA: Reversão de imóveis doados a empresas

Foi publicado no diário oficial do dia 06 de abril de 2023 a reversão de 25 terrenos doados para empresas no município de Ivinhema, isso só acontece quando a empresa beneficiada não cumpre com o objetivo. Ou seja, não cumpriram com a lei que impõe a reversão do referido imóvel.

A reversão foi concretizada após todas empresas serem devidamente notificação e a empresa beneficiária deixou de cumprir o prazo para a prática do ato processual que terminou sem que as partes tenham se manifestado.

Os terrenos revertidos ao município pertencem ao Polo Empresarial Vereador José Mendonça da Silva. A doação de áreas é um dos incentivos da prefeitura de Ivinhema para ampliação e instalação de empresas.

O município de Ivinhema busca incentivar industrias e comércios que queiram se estabelecerem ou ampliarem suas instalações, com isso gerarem empregos e fomentar renda para o município.