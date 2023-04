IVINHEMA: Secretaria de saúde apresenta balanço de mutirão contra dengue nos bairros Itapoã e Iiravevê

A secretaria de saúde do município de Ivinhema através do setor de controle de endemias apresentou um relatório dos trabalhos realizados no mutirão de combate à dengue nos Bairros Itapoã entre os dias 27 a 31 de março e Bairro Piravevê entre os dias 03 a 05 de abril.

Acessoria PMI

Durante o mutirão no Bairro Itapoã foram vistoriados 1885 imóveis, destes 137 estavam fechados, foram encontrados 80 focos do de dengue que resultarão em 80 notificações. Foram retirados do bairro 16 caçambas de lixo que poderia se tornar criadouro do mosquito.

Já no Bairro Piravevê os agentes vistoriaram 1765 imóveis destes 207 estavam fechados, foram encontrados 20 focos do de dengue que resultarão em 20 notificações. Foram retirados do bairro 06 caçambas de lixo que poderia se tornar criadouro do mosquito.

As agentes seguem atuando em outros bairros e alerta a população que em caso de reincidência, o imóvel será multado.

Os moradores do município precisam entender que as altas temperaturas e o período de chuvas, ajudam muito a larva do mosquito se proliferar, por isso a prefeitura vem organizando os mutirões, mas a população precisa participar e ter consciência de que a prevenção é o melhor remédio contra a dengue, comentou a Secretária de Saúde do município Francielli Fascincani.