A Polícia Militar Ambiental capturou um jacaré de quase dois metros no condomínio da Marinha em Ladário e realizou a soltura no Pantanal. O animal foi capturado com o uso de cambões. Como o jacaré não apresentava ferimentos, a equipe o transportou para um local distante da cidade e realizou a soltura em seguida em seu habitat natural no Pantanal.