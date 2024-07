Jack Black cancela turnê do Tenacious D após fala de colega sobre atentado a Trump

Jack Black anunciou o cancelamento da turnê de sua banda Tenacious D, após uma controversa fala do guitarrista Kyle Gass em um show. A apresentação aconteceu no último dia 14, aniversário de Gass, na Austrália.

Na ocasião, um bolo foi levado ao palco para comemorar a data. Black perguntou qual era o desejo do colega, que respondeu: “Não errem o Trump na próxima vez”. A fala foi uma referência ao atentado contra o ex-presidente dos EUA, que havia ocorrido no dia anterior.

Esse momento, gravado em vídeo por fãs, repercutiu nas redes sociais. Nesta terça-feira (16), Black publicou um texto em seu Instagram, anunciando o cancelamento da turnê e adiamento de “futuros planos” da banda.

O ator e músico disse que foi “pego de surpresa” com o que foi dito por seu colega. “Quero deixar claro que nunca apoiaria discursos de ódio, e não encorajo violência política de nenhuma forma. Após muito refletir, decidi que não seria apropriado continuar com a turnê do Tenacious D, e todos os futuros planos criativos com a banda serão colocados em espera. Me sinto grato aos fãs por seu apoio e compreensão”.

Gass também publicou sobre o que aconteceu e pediu desculpas. De acordo com ele, a piada “improvisada” foi “altamente inapropriada, perigosa e equivocada”.

“O que aconteceu [com Trump] foi uma tragédia, e sinto muito pelo meu lapso terrível de julgamento. Eu peço desculpas àqueles que decepcionei, e me arrependo de toda a dor que causei”.