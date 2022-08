O Presidente Jair Bolsonaro declarou apoio ao pré-candidato ao Governo do Estado Eduardo Riedel (PSD). Ela veio no mesmo dia que o presidente impôs a indicação do primeiro suplente de Tereza Cristina, que concorre ao Senado, e será o tenente aposentado Aparecido Andrade Portela. Segundo fontes de Brasília, a indicação de Portela foi reciprocidade do apoio a Riedel.