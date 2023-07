Jamil Name é condenado a 23 anos de prisão

Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos e 6 meses de prisão pelo assassinato de Matheus Coutinho, morto em abril de 2019, por ser o mandante do crime. Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios foram condenados a 21 anos e 6 meses e 23 anos de prisão, respectivamente. Os dois são apontados como os responsáveis pela execução.

O Júri condenou Jamil Name Filho, Vladenilson Olmedo e Marcelo Rios pelos crimes de homicídio com duas qualificadoras; motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Os réus foram absolvidos do crime de receptação.

VEJA COMO FICOU AS CONDENAÇÕES

Jamil Name Filho – 23 anos; sendo condenado à pena de 20 anos de reclusão por homicídio qualificado motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima; três anos e seis meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa por posse ou porte ilegal de arma de fogo. Ele foi absolvido da acusação de receptação.

Marcelo Rios – 23 anos e pagamento de 120 dias-multa, sendo condenado à pena de 18 anos de reclusão por homicídio qualificado motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima; um ano e seis meses de reclusão e pagamento de 60 dias-multa por receptação do veículo roubado utilizado no homicídio; três anos e seis meses mais pagamento de 60 dias-multa por posse ou porte ilegal de arma de fogo.

Vladenilson Olmedo – 21 anos; sendo condenado a 18 anos de reclusão por homicídio qualificado motivo torpe e dificuldade de defesa da vítima; três anos e 6 meses de reclusão por posse ou porte ilegal de arma de fogo mais 60 dias-multa.

Desta forma Jamil Name Filho soma 46 anos e 2 meses de prisão. Jamil retorna ao presídio federal de Mossoró /RN onde cumprirá o total de penas.

Name Filho irá enfrentar, em breve, outro júri pelo assassinato de Marcel Costa Hernandes Colombo, vulgo “Playboy da Mansão”. O julgamento não foi marcado.

JULGAMENTO HISTÓRICO

O julgamento iniciou-se na segunda-feira (17) e foi finalizado na noite de quarta-feira (19), após três dias de sessões em Campo Grande. Uma megaoperação policial foi montado com policiais em torno do fórum e dentro da sessão.