Divulgadas hoje (24) um vídeo conferência onde o empresário Jamil Name preso deste de setembro do ano passado oferecendo até R$ 600 milhões em propina a membros do judiciário. E ainda fez ameaças a policial civil que fez parte das investigações da Operação Omertá. “Eu não tenho doença mental, mas tenho crônica”. Conta ter sido operado pelo menos três vezes e estar “todo remendado”, disse Jamil Name.