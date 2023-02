Os 24 deputados e deputadas estaduais eleitos no ano passado foram empossados na manhã desta quarta-feira (1º) durante sessão solene de instalação da 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). A cerimônia foi realizada no Plenário Deputado Júlio Maia, na sede do Parlamento.

Dentre eles está Jamilson Name (PSDB), jovem parlamentar que em sua primeira legislatura enalteceu o trabalho e a parceria com os demais deputados. Com a realização de atividades que valorizaram a transparência e o trabalho voltado para as pessoas. Agora, segue para seu segundo mandato, resultado da expressiva votação que recebeu, quando foi reeleito com mais de 43 mil votos.

“Nesta manhã, coroamos todo trabalho feito em prol do povo de Mato Grosso do Sul, renovo mais uma vez, o compromisso de trabalhar pela população que depositou sua confiança em meu trabalho. Seguirei exercendo o meu mandato com sensibilidade aos clamores da nossa gente e com o firme propósito de contribuir, incansavelmente, para o progresso e desenvolvimento de nosso estado. Todos os projetos e programas destinados a melhoria da qualidade de vida de nossa população e ao desenvolvimento e progresso deste estado, terão meu integral apoio e dedicação”, frisou o parlamentar que obteve expressiva votação no pleito de 2022, constatação de que os sul-mato-grossenses que conhecem o trabalho de Jamilson, quiseram-no, mais uma vez, como seu legítimo representante na Assembleia Legislativa.

Na manhã desta quarta-feira destacou-se também a eleição da nova Mesa Diretora, que conduziu Gerson Claro à presidência, Renato Câmara (MDB) como 1º vice-presidente, Zé Teixeira à 2º vice-presidente e Mara Caseiro (PSDB) à 3ª vice-presidência, Paulo Corrêa (PSDB) à primeira-secretaria, Pedro Kemp (PT), e Lucas de Lima (PDT) a terceira- secretaria.