Jamilson Name presta homenagem aos integrantes do Clube da Imprensa de Mato Grosso do Sul

A imprensa cumpre um papel fundamental na manutenção das estruturas democráticas de um país. É por meio do seu trabalho de credibilidade na apuração dos fatos que o cidadão fica bem informado. Em um mundo repleto de informações geradas por diversos meios de comunicação de fácil acesso ao grande público, onde fica difícil saber em quem acreditar, o jornalista profissional se tornou ainda mais necessário para a manutenção da democracia.

Em reconhecimento ao trabalho desses incansáveis profissionais, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou uma Moção de Congratulação direcionada aos integrantes do Clube da Imprensa do Mato Grosso do Sul.

A função do Clube é agregar todos que militam na área de comunicação: emissoras de TV, Rádios, Jornais, Revistas, Sites, Blogs, cinegrafistas, fotógrafos, produtores, auxiliares, etc., enfim, todos que atuam nesse setor.

A entidade completará um ano de existência no próximo dia 30 de abril, e é representada pelo Sr. Lupércio Marques (Rede Agora MS), presidente; Bosco Martins (Jornal O Estado/Blog Conectado), presidente de Honra; José Henrique Marques (Folha de Dourados – Dourados), vice-presidente; Lucilene Souza (TV Assembleia Campo Grande), vice-presidente; Juliano G. de Oliveira (Agora Campo Grande), secretário; Andreia Medeiros Rodrigues (Dourados News – Dourados), 2°Secretária; Afonso Ramão Rodrigues Junior (Bonito Net – Bonito), tesoureiro; Karina Villas Boas (Jornalista Campo Grande) tesoureira. O Conselho Fiscal é composto por Ricardo Ojeda (Perfil News – Três Lagoas); Leandro Medina (Jornalista Nova Alvorada do Sul – Assessor de Comunicação PMNA); Dimas Braga (Revista IF News – Campo Grande).

Conselheiros: Luana Chaves – Jornalista Paranaíba; Ana Palma – Jornalista Campo Grande; Kellyana Fernandes – TVE MS – Campo Grande; Henrique Medeiros – Slogan Publicidade – Campo Grande; Pedrinho Feitosa – Jornalista Ponta Porã; Carlos Gentil Vasconcelos – PLANEWS – Aquidauana; João Bosco de Medeiros – Radialista Campo Grande; Gerson Lopes – Colunista Social – Região do Vale do Ivinhema; Ronaldo Regis – Rádio Nova Anastácio; Ailsinei Alves Cardinay – Site Enfoque Político Rio Brilhante; Valfrido Edmar Pelzl Correa – A Voz do MS News – Campo Grande; Markon Machado – Líder News – Ponta Porã; Roney Edson Campos Minella – Site Panorama do MS, Navirai MS; Sylma Lima – Site Capital Do Pantanal – Corumbá; Lucio Pereira da Silva – Revista Saúde Mais – Campo Grande; Mauro Forasteiro – Agência Pixelnove – Campo Grande; Jefferson Bezerra – MGSNEWS – Dourados; Maria Goreti – CorreioMS – Campo Grande; Miltinho Viana – Radialista, Campo Grande; Ricardo Ortiz – Radialista Mega 94 – Campo Grande; Arthur Mário – FM Hora – Campo Grande; Francisco Brito – Jornal do Estado do MS – Campo Grande; Alberto Gonçalves Jornal Estado; Mauricio Costa Editor/Produtor/Fotógrafo – Campo Grande; Alex do Som – CG Notícias – Campo Grande; Thiago Pereira – Rural News – Campo Grande; Cesar Roriz – TVE MS – Campo Grande; Edinho Neves – Midia Brasil.

A iniciativa é também uma homenagem em alusão ao Dia do Jornalista, comemorado em 7 de abril. “Com imensa satisfação, parabenizamos os ilustres fundadores deste Clube, pelo aniversário de um ano de existência dessa entidade, que promove a congregação de todos os profissionais e instituições que atuam na área de comunicação”, ressaltou Jamilson Name, autor da moção.