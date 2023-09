Jamilson Name reivindica sinal de telefonia, posto policial e restauração da MS-040

A rodovia MS-040 liga Campo Grande a Brasilândia, passando por Santa Rita do Pardo, sendo uma via importante para os municípios da costa leste de Mato Grosso do Sul. Serve de rota também para os viajantes que seguem às regiões Sudeste e Sul do país. Atento aos anseios da população, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou Indicações solicitando melhorias para o acesso e trânsito nas regiões que margeiam a rodovia.

Entre os pedidos está a solicitação, em caráter prioritário, da instalação de uma torre para fornecimento de sinal de celular e serviços de internet.

O motivo é a ausência desses serviços naquela localidade. No trecho não existem postos de gasolina, borracharia, mecânico, ou qualquer outro estabelecimento que possa socorrer o usuário em caso de emergência.

O pedido foi encaminhado à Sra. Vera Lúcia Burato Marques Fierburguer, gerente da Unidade Operacional da ANATEL/MS.

Ao secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Hélio Peluffo Filho, foi encaminhado o pleito de recuperação da pavimentação asfáltica no trecho que liga Campo Grande ao Município de Santa Rita do Pardo. Conforme relatos, a pista encontra-se em péssimo estado de conservação, com remendos em vários pontos.

Uma cópia do documento foi direcionada ao Sr. Mauro Azambuja Rondon, diretor presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (AGESUL).

Outra solicitação encaminhada pelo parlamentar, foi a implantação de um posto da POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA ESTADUAL (PMRv), pedido encaminhado ao Tenente Coronel Wilmar Fernandes, comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária.

“Nosso gabinete recebeu essas solicitações em relação à MS-040. Essas reivindicações tratam de medidas complementares que melhorariam muito a infraestrutura rodoviária dessa via, o que facilitaria, até mesmo, a instalação de comércios como borracharia, posto de gasolina e outros serviços que tornariam a viagem mais confortável, confiável e segura. São ações fundamentais para que a região se desenvolva”, salientou Jamilson.