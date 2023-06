Jamilson Name solicita à Agesul o recapeamento de trecho da Rodovia MS 384

Em atendimento às reivindicações do Sr. Oséias Ferreira Forte, vice-prefeito do Município de Caracol/MS, o deputado estadual Jamilson Name (PSDB) apresentou nesta terça-feira (20) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), uma indicação solicitando a realização de obras de recuperação e recapeamento na MS 384, com o objetivo de melhorar as condições de trânsito na rodovia, no trecho entre Caracol e Bela Vista.

A reivindicação chegou ao gabinete do parlamentar através do pedido do Sr. Oséas Ferreira Forte, vice-prefeito de Caracol. Consta na solicitação que o trecho supramencionado encontra-se em péssimo estado de conservação e com elevado índice de acidentes.

“Solicitei as adequações no pavimento para que se possa propiciar maior segurança àqueles que, diariamente, utilizam aquela via pública, no momento, o ideal é que seja aplicada uma nova camada asfáltica. Trata-se de uma medida que irá prevenir acidentes e melhorar a fluidez do trânsito no local”, salientou o parlamentar.

O pedido foi encaminhado ao governador do Estado, Eduardo Riedel, e também ao Sr. Mauro Azambuja Rondon, diretor-presidente da AGESUL, em caráter de urgência, pedindo o atendimento a esta justa reivindicação.