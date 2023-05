Jamilzinho enfrenta em julho júri por morte de estudante

O Juiz definiu a data do julgamento de Jamil Name Filho acusado de executar o estudante Matheus Coutinho Xavier em abril de 2019. O júri foi marcado para ocorrer entre os dias 17 e 20 de julho deste ano. O réu virá para Campo Grande participar do julgamento, adiado três vezes. A decisão é do juiz Aluízio Pereira dos Santos, que reservou o plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri para a análise das acusações pelos jurados. O calendário foi definido na terça-feira (2). O crime foi investigado pela Operação Omertà. Vale lembrar que o réu é apontado como mandante da execução.