Jamilzinho, Vlade e Rios são condenados pela morte do universitário Matheus; veja penas

Depois de três dias de muita expectativa e muitas discussões entre acusação e defesa, nesta quarta-feira, 18, por volta das 23h30 foram encerrados os trabalhos no Tribunal do Júri de Campo Grande.

Em votação secreta, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal de Jamil Name Filho (Jamilzinho), Vladenilson Olmedo (Vlade) e Marcelo Rios pela morte do estudante Matheus Coutinho Xavier. Assim, atendendo à soberana decisão dos jurados, o juiz do júri Aluízio Pereira dos Santos, julgou os acusados da seguinte forma:

Jamil Name Filho – Jamilzinho

23 anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias; (sendo: 20 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado, 3 anos e seis meses mais 60 dias de multa por posse ilegal de arma de fogo);

Vladenilson Olmedo – Vlade

21 anos e seis meses de reclusão e ao pagamento de 60 dias multa (sendo: 18 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado, 3 anos e seis meses mais 60 dias de multa por posse ilegal de arma de fogo);

Marcelo Rios

23 anos de reclusão e ao pagamento de 120 dias multa (sendo: 18 anos de prisão pelo homicídio duplamente qualificado, 1 ano e seis meses de prisão e 60 dias multa por receptação e 3 anos e seis meses mais 60 dias de multa por posse ilegal de arma de fogo).

O advogado de Jamil Name Filho, Nefi Cordeiro, afirmou que vai recorrer ao Tribunal de Justiça para anular o júri e pedir um novo julgamento.