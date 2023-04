Janja faz compras em loja de alto luxo em Lisboa; VEJA VÍDEO

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi às compras nesta sexta (21/4) em uma loja de alto luxo em Lisboa. Ela acompanha o presidente Lula (PT) em sua primeira viagem oficial à Europa no terceiro mandato. A agenda oficial do petista começa no sábado (22) e vai até a terça-feira (25).

O vídeo da primeira-dama circula nas redes sociais. Janja visitou uma loja da grife masculina Zegna na avenida da Liberdade, uma das principais vias da cidade. Ela estava acompanhada de seguranças.

A loja vende casacos que chegam a custar 2.900 euros (cerca de R$ 16 mil) e gravatas a 170 euros (R$ 943). Procurada, a assessoria da primeira-dama não se posicionou.

A visita ocorre poucos dias após o Ministério da Fazenda recuar e decidir que não vai mais acabar com a isenção do imposto de importação para encomendas de até US$ 50 (R$ 247) remetidas por pessoas físicas e destinadas também a pessoas físicas.

A primeira-dama chegou, inclusive, a se posicionar sobre o tema nas redes sociais. “A taxação é para as empresas e não para o consumidor”, escreveu a mulher de Lula em resposta a uma postagem do perfil Choquei.