Janja ignora programação para primeiras-damas e acompanha Lula em sessões do G20

A primeira-dama, Janja Lula da Silva, publicou neste sábado, 9, em seu perfil no X (ex-Twitter) uma foto do presidente Lula da Silva (PT) sentado na mesa de discussões do 1º dia da 18ª Cúpula do G20, realizada em Nova Délhi, capital da Índia. Na legenda, ela errou o nome do grupo e escreveu: “Começando a reunião do G29”.

Ao contrário de outros líderes que chegaram sozinhos, Lula estava acompanhado de Janja ao ser recepcionado pelo primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi.

Enquanto isso, a Índia havia preparado uma programação especial para as acompanhantes dos líderes mundiais. As atividades incluíam uma visita ao Instituto Indiano de Pesquisa Agrícola, uma ida à Galeria Nacional de Arte Moderna e um período livre à tarde para compras em uma exibição de artesanato. Janja optou por estar ao lado de Lula, em vez de participar desses eventos.

A presença de Janja na sessão do G20 é apenas o último exemplo de seu envolvimento cada vez mais visível na esfera política. Ela também tem acompanhado o presidente Lula em diversos eventos governamentais e chamou atenção ao vestir vermelho, uma cor tradicionalmente associada à esquerda, durante as celebrações do Dia da Independência do Brasil.