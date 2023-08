Janja relaciona privatização da Eletrobras em 2022 a apagão

A primeira-dama, Rosângela da Silva, Janja, relacionou indiretamente a privatização da Eletrobras ao apagão ocorrido nesta terça-feira (15) em 25 estados do Brasil e no Distrito Federal. “A Eletrobras foi privatizada em 2022”, escreveu em caixa alta, completando que “era só esse o tuíte”, sem detalhar o assunto.

A empresa foi privatizada em 2022 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem criticando a transação, afirmando em várias ocasiões que a venda foi uma “sacanagem”, “quase que uma bandidagem”, e que defende a revisão do contrato pela Justiça. O petista já reclamou também do fato de o governo possuir 43% das ações da empresa, mas não ter poder decisório correspondente aos votos na mesa diretória.