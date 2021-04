O Hospital da Universidade de Kyoto, no Japão, afirmou na semana passada ter realizado pela primeira vez no mundo um transplante de pulmão de doadores vivos. O procedimento foi realizado para tratar uma grave doença pulmonar causada pelo coronavírus. O professor Date Hiroshi, diretor do departamento de cirurgia torácica, deu uma coletiva dizendo que o paciente em questão é uma mulher, que vive na região de Kansai (no oeste do país), e que desenvolveu pneumonia grave após ter sido infectada pelo COVID-19 no final do ano passado.

Ela foi tratada com aparelhos Ecmo, (o mesmo usado atualmente pelo ator Paulo Gustavo) que substituem as funções do coração e dos pulmões, até testar negativo para o vírus. No entanto, no decorrer do tratamento, a mulher perdeu boa parte das funções pulmonares por causa de uma fibrose, e não havia perspectivas de recuperação. Os cirurgiões então transplantaram partes dos pulmões do marido e do filho da paciente depois que ambos se ofereceram para ser doadores. O Hospital da Universidade de Kyoto afirmou que, atualmente, a paciente encontra-se na unidade de tratamento intensivo e que caso continue a se recuperar, ela deve se reabilitar completamente em três meses.

O Hospital também afirmou que o marido e o filho da paciente também estão em boas condições de saúde. Para o professor Date, responsável pela aplicação da técnica, os transplantes pulmonares serão uma opção de tratamento promissora para pessoas que sofrem de sequelas graves decorrentes do coronavírus ou outras doenças que comprometem severamente a função pulmonar.