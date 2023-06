JARDIM: 3ª Copa Comércio de Futsal chega ao fim com sucesso

Na noite de quinta-feira (1º de junho), ocorreu a 3ª Final da Copa Comércio de Futsal 2023, no ginásio de esportes Ticão, em Jardim.

A competição teve início no dia 11 de abril e contou com a participação de 16 equipes, com rodadas às terças e quintas. A equipe campeã foi Baratão/Água Mineral; a equipe vice-campeã foi Prefeitura de Jardim/Engº Associados e a equipe terceira colocada foi Lottus Bike/Sanesul.

A competição definiu também o artilheiro, Michel Benites (Baratão/Água Mineral) e o goleiro menos vazado, Carlos Douglas (Baratão/Água Mineral).

Houve premiação para a equipe campeã: R$ 500,00 + Troféu; equipe vice-campeã: R$ 300,00 + Troféu; e equipe 3ª colocada: R$ 200,00 + Troféu.

Para o diretor de esportes de Jardim, Tarlys Jacob, o evento foi um sucesso e mostrou a tradição do futsal no município: “Agradecemos a todas as equipes participantes, o apoio da prefeita Clediane, do secretário de Governo, Luiz Miguel Faria, e todos que se empenham pela realização de eventos esportivos em Jardim”.