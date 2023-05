JARDIM 77 ANOS: 18° Expo do município tem início nesta quarta com shows e entrada gratuita

As festividades de celebração dos 77 anos do município de Jardim iniciam nesta quarta-feira (10 de maio) com a abertura da 18° Expo e Feira Agropecuária e vão até o domingo (14 de maio), aniversário de Jardim.

A realização é do Sindicato Rural de Jardim e do Senar/MS, com apoio institucional da Famasul e parceria do Sebrae/MS, Agraer e Prefeitura de Jardim.

Serão cinco dias com palestras, shows, praça de alimentação, festa do laço, atividades para crianças e bebês, entrada e estacionamento gratuito todos os dias, no Parque de Exposições Edilson Vagas Grubert, na saída para Porto Murtinho.

O presidente do Sindicato Rural de Jardim, Helio Tadeu Ruiz, diz que o evento teve data escolhida para comemorar o aniversário de Jardim e que, além de negócios e valorização do agronegócio da região, visa oferecer lazer à população: “Teremos quatro leilões com média de mil cabeças de gado por dia a serem comercializadas, entre gado em geral, machos, fêmeas e touros; festa de laço carapé, palestras, shows e expositores de empresas, tudo com acesso gratuito, para que a população aproveite a festa”.

A prefeita de Jardim, Clediane Matzenbacher, agradece a parceria do Sindicato Rural de Jardim e do Senar/MS e demais parceiros: “A Expo Jardim é uma tradição e envolve a classe produtora, oferece lazer à nossa população e movimenta a economia do município. É mais um evento que integra a celebração dos 77 anos de Jardim. Contamos com a presença de todos”.

Para ficar ainda melhor, a Prefeitura de Jardim estará disponibilizando transporte gratuito de ida e volta ao Parque de Exposições. Os horários e locais de saída e chegada estarão nas redes sociais da Prefeitura de Jardim.

Confira a programação: 10 de Maio – Quarta-Feira

17h30 – Abertura

19h – Leilão Gado Geral

22h – Show Fernando Ganso

23h30 – Show Grupo Sampri

11 de Maio – Quinta-feira

08h às 12h – Tecnologias na Bovinocultura de Leite

Estação 1 – Cuidados com vaca de leite – Qual a importância do pré e pós parto bem feito

Estação 2 – Criação de bezerras na prática – Mito e verdades

Estação3 – Manejo Nutricional no inverno – Como manter produção o ano todo

11h30 – Palestra sucessão e governança familiar no Agro

19h – Leilão Show de Produção Machos e Fêmeas 1°Etapa

22h – Show Murilo e Adriano

23h30 – Show João Haroldo e Betinho

12 de Maio – Sexta-feira

Vitrine Tecnológica – ATEG Bovinocultura de Corte

08h – Planejamento Estratégico: Como definir o futuro da minha fazenda

08h45 – Como definir o calendário do rebanho

09h30 – Planejamento forrageiro: Quais as estratégias de manejo

10h15 – Mesa redonda com os palestrantes

19h – Leilão Show de Produção Machos e Fêmeas 20 Etapa

22h – Show Nacional Antony e Gabriel

23h30 – DJ Vick

13 de Maio – Sábado

Vitrine ATEG Horticultura

13h30 – Recepção dos Produtores

13h45 – Abertura do Giro tecnológico

14h – Tecnologia de Produção de hortaliças (Cultura Citrus; Cultura da banana; Cultura da Goiaba; Cultura do Maracujá; Cultura da Batata Doce)

19h – Leilão Show da Terra Reprodutores Nelore PO

– Festa Carapé

– Show Juca Leite

– Show Natalia

14 de Maio – Domingo

12h- Almoço Beneficente Dançante Centro de Equoterapia Passo a Passo

– Show Luiz da Viola

– Show Eco do Pantanal