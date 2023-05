O programa MS Bom de Bola é desenvolvido pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, coordenado pela Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte). O Governo do Estado paga as arenas e a Prefeitura cede o terreno, prepara o espaço para a instalação, com terraplanagem, concreto e pontos de energia. Com grama sintética, a arena servirá para a prática de futebol society e basquete 3×3.