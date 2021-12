A Feira do JEEP da Escola Municipal Zeus Benevides, fechou o ano escolar de 2021 com chave de ouro, trazendo como foco principal trabalhar o espírito empreendedor dos alunos. O evento contou com a presença da comunidade escolar, onde os alunos apresentaram e comercializaram os produtos que fizeram durante o projeto.

Como proposta Pedagógica para o 1º ano até o 6º ano do ensino fundamental, o projeto trabalhou as atividades lúdicas, sensibilizando os estudantes a assumirem riscos calculados, tomarem decisões e a terem um olhar observador para identificar, ao seu redor, oportunidades de inovações, mesmo em situações desafiadoras.